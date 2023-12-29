В Иране казнили четырех израильских диверсантов

Четырех из десяти членов диверсионной группы, которая связана с Израилем, казнили в Иране. Агентство ISNA со ссылкой на решение суда сообщает, что диверсантами руководили офицеры израильской спецслужбы «Моссад».
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