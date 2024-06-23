На Дону провели первые испытания на качество пшеницы нового урожая

Испытания зерна озимой пшеницы нового урожая на потребительсккие свойства провели специалисты филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Ростовской области, сообщает 22 июня пресс-служба администрации региона.
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