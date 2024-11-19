Начался суд над экс-совладельцем Соликамского магниевого завода Пестриковым

В Соликамске Пермского края городской суд начал процесс по делу в отношении Игоря Пестрикова. Бывшего акционера АО «Соликамский магниевый завод» обвиняют по уголовным статьям об организации растраты и покушении на организацию растраты.
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