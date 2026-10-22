Опрос сервиса SuperJob показал, что чаще всего мысли об увольнении посещают петербуржцев в возрасте от 35 до 45 лет и горожан с доходом от 100 до 150 тысяч рублей — в этих группах о прекращении работы периодически задумываются 62% и 70% соответственно.