Опрос сервиса SuperJob показал, что чаще всего мысли об увольнении посещают петербуржцев в возрасте от 35 до 45 лет и горожан с доходом от 100 до 150 тысяч рублей — в этих группах о прекращении работы периодически задумываются 62% и 70% соответственно.
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