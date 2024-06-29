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Стоит ли использовать ходунки?

Стоит ли использовать ходунки?

Воспитатель Ня расскажет про плюсы и минусы этих устройств. 123RF/legion-media.ru Малыши очень любопытные, а когда они чуть подрастают, им, конечно, хочется исследовать всё, что их окружает, и узнавать что-то новое.

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