Стоит ли использовать ходунки?

Воспитатель Ня расскажет про плюсы и минусы этих устройств. 123RF/legion-media.ru Малыши очень любопытные, а когда они чуть подрастают, им, конечно, хочется исследовать всё, что их окружает, и узнавать что-то новое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии