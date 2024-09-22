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Свежие комментарии

Лидеры QUAD забыли о России в своем заявлении о мире на Украине

Лидеры QUAD забыли о России в своем заявлении о мире на Украине

Global look press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) – США, Индии, Австралии и Японии, сделав заявление о мире на Украине, не упомянули в нем Россию.

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Комментарии
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Константин Самарин
России давно пора пересмотреть свои отношения с Индией, ведущей себя, как уличная девка, готовая ублажать любого.
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