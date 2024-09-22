Лидеры QUAD забыли о России в своем заявлении о мире на Украине

Global look press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) – США, Индии, Австралии и Японии, сделав заявление о мире на Украине, не упомянули в нем Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии