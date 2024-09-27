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Предателям здесь не место. ФСБ сработала чётко

Предателям здесь не место. ФСБ сработала чётко

Предателям здесь не место. ФСБ сработала чёткоДва агента украинских спецслужб, которые собирали и передавали врагу сведения о наших военных объектах, задержаны в Крыму.

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