Культуромания
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Культуромания

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РЦИС и Российский музыкальный союз провели дискуссию об особенностях лицензирования в музыкальном бизнесе

РЦИС и Российский музыкальный союз провели дискуссию об особенностях лицензирования в музыкальном бизнесе

Эксперты в сфере интеллектуальной собственности в музыкальной индустрии приняли участие в пленарном заседании «Лицензирование музыки» в рамках X Юбилейной конференции XVIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

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