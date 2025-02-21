РЦИС и Российский музыкальный союз провели дискуссию об особенностях лицензирования в музыкальном бизнесе

Эксперты в сфере интеллектуальной собственности в музыкальной индустрии приняли участие в пленарном заседании «Лицензирование музыки» в рамках X Юбилейной конференции XVIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
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