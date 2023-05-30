Позитив для оптимистов

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О вреде дружбонародия и единонародия. Что обещают и чего не могут простить украинцы России

О вреде дружбонародия и единонародия. Что обещают и чего не могут простить украинцы России

© РИА Новости . Владимир Вяткин Ростислав Ищенко Дружбы народов не бывает. Именно поэтому в современной прагматичной России советский орден "Дружбы народов" заменили орденом "Дружбы".

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