О вреде дружбонародия и единонародия. Что обещают и чего не могут простить украинцы России

© РИА Новости . Владимир Вяткин Ростислав Ищенко Дружбы народов не бывает. Именно поэтому в современной прагматичной России советский орден "Дружбы народов" заменили орденом "Дружбы".
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