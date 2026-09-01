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Business Daily

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Plaud представила наушники One для записи и анализа рабочих разговоров

Plaud представила наушники One для записи и анализа рабочих разговоров

Компания Plaud анонсировала Plaud One — беспроводные наушники с поддержкой 4G, которые записывают разговоры, расшифровывают их и с помощью искусственного интеллекта определяют ключевые смыслы, намерения и последующие действия.

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