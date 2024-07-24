Индия намерена добывать литий, никель и медь в Тихом океане Для этого правительство страны собирается получить лицензии на глубоководную добычу полезных ископаемых.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Индия намерена добывать литий, никель и медь в Тихом океане Для этого правительство страны собирается получить лицензии на глубоководную добычу полезных ископаемых.
Свежие комментарии