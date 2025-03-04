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Владимир Вдовиченков идет по следу «Слова пацана»

Владимир Вдовиченков идет по следу «Слова пацана»

+ A — Актер Вдовиченков снимается в криминальной драме Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев, Алексей Онежин и другие актеры примерили наряды поздних советских семидесятых и готовы разыграть драму о первых советских криминальных группировках.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
БЛД, опять решили помоями  облить СССР  и восхвалить бандитов  как в этих  кинопомоях - Слово пацана. Снимать фильмы  о  бандитах надо, но  не восхищаться  подонками, как это было в Бригаде, Брате, Слово пацана.
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19 час.
Анна Эржибова
Может снимите о настоящем бандитизме?или,булки в мыле......
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15 час.
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