+ A — Актер Вдовиченков снимается в криминальной драме Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев, Алексей Онежин и другие актеры примерили наряды поздних советских семидесятых и готовы разыграть драму о первых советских криминальных группировках.
Владимир Вдовиченков идет по следу «Слова пацана»
Комментарии
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Владимир Алтайцев
БЛД, опять решили помоями облить СССР и восхвалить бандитов как в этих кинопомоях - Слово пацана. Снимать фильмы о бандитах надо, но не восхищаться подонками, как это было в Бригаде, Брате, Слово пацана.
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19 час.
Анна Эржибова
Может снимите о настоящем бандитизме?или,булки в мыле......
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15 час.
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