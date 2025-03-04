Владимир Вдовиченков идет по следу «Слова пацана»

Владимир Алтайцев

БЛД, опять решили помоями облить СССР и восхвалить бандитов как в этих кинопомоях - Слово пацана. Снимать фильмы о бандитах надо, но не восхищаться подонками, как это было в Бригаде, Брате, Слово пацана.