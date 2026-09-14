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Colombia allows police to enter universities over violence

Colombia has authorized National Police officers to enter public universities when acts of vandalism, violence or terrorism occur on campus.

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