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Экс-работники МВД Сатюков и Соколов оставили семьи с арестованным имуществом

Экс-работники МВД Сатюков и Соколов оставили семьи с арестованным имуществом

Экс-сотрудники МВД РФ Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые в получении взяток на сумму пять миллиардов рублей и сбежавшие за границу, оставили родственников в России с арестованным имуществом и банковскими счетами.

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