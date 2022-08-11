Бывшие звёзды объединены обидой на Россию

На разных концах света Быков и Макаревич желают русским скорейшего вымирания Дмитрий Попов пишет о недавних событиях на новой родине многих наших бывших соотечественников: «В Израиль, как мы знаем, уехала из России самоназначенная “совесть нации”.
На разных концах света Быков и Макаревич желают русским скорейшего вымирания Дмитрий Попов пишет о недавних событиях на новой родине многих наших бывших соотечественников: «В Израиль, как мы знаем, уехала из России самоназначенная “совесть нации”.
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