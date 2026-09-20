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Попытка Зеленского сорвать выборы ударами по Москве провалилась

Попытка Зеленского сорвать выборы ударами по Москве провалилась

Самая массированная атака бандеровского режима на Москву отражена. По имеющимся данным, с субботы и по настоящее время средствами ПВО перехвачено более полутора тысяч украинских беспилотников.

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