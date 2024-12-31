Взрывы прогремели в украинском Шостке на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов прогремела утром во вторник в городе Шостка, расположенном в Сумской области Украины, на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, 31 декабря сообщило украинское издание «Телеграф» в своем Telegram-канале.
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