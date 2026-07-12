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Русская весна

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Euractiv сравнило Евросоюз с разваливающейся футбольной командой

Euractiv сравнило Евросоюз с разваливающейся футбольной командой

Европейское издание Euractiv сравнило Евросоюз с разваливающейся футбольной командой, в которой лучшие «игроки» выдают слабый результат, добавление новых — проблематично, а вся «сборная» стремительно стареет.

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