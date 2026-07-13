Рәдиф Җамалетдинов: Сез - безнең визит карточкасы

«Без традициягә нигез салабыз!», «Сез - безнең визит карточкасы!», «Эчкерсез контентны таратучылар булыгыз!» - КФУның Филология һәм мәдәниятара багланышлар институты директоры Рәдиф Җамалетдинов әлеге сүзләреннән югары уку йорты тарихында яңа бит башланды.
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