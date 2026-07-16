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Астроном Веселков: Жители России смогут наблюдать парад планет 12 августа

Астроном Веселков: Жители России смогут наблюдать парад планет 12 августа

12 августа 2026 года станет уникальным днем для любителей астрономии в России. В эту дату совпадут сразу три крупных небесных явления: парад из шести планет, полное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды.

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