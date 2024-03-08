Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО поздравили женщин в зоне СВО

Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО поздравили женщин в зоне СВО

Военнослужащие фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа в одном из населенных пунктов тылового района проведения специальной операции поздравили медицинских работников и местных жительниц Донбасса с Международным женским днем.

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