Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО поздравили женщин в зоне СВО

Военнослужащие фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа в одном из населенных пунктов тылового района проведения специальной операции поздравили медицинских работников и местных жительниц Донбасса с Международным женским днем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии