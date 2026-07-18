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Вместо светского глянца — брянская ферма: как изменилась жизнь Насти Ивлеевой после громкого скандала

Вместо светского глянца — брянская ферма: как изменилась жизнь Насти Ивлеевой после громкого скандала

Ламборгини на фоне гусей, резиновые сапоги вместо дизайнерских туфель и утренний туман над полями Брянской области — так сегодня выглядит реальность одной из самых обсуждаемых некогда персон Рунета.

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