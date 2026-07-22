Искры летели: Boeing 777 задел полосу хвостом при посадке

Кадры фееричной посадки грузового Boeing завирусились в соцсетях. Хвост самолета задел взлетно-посадочную полосу, оставил после себя искры и заставил очевидцев затаить дыхание, когда он пытался приземлиться в аэропорту американского штата Кентукки.