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Пятый канал

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Искры летели: Boeing 777 задел полосу хвостом при посадке

Искры летели: Boeing 777 задел полосу хвостом при посадке

Кадры фееричной посадки грузового Boeing завирусились в соцсетях. Хвост самолета задел взлетно-посадочную полосу, оставил после себя искры и заставил очевидцев затаить дыхание, когда он пытался приземлиться в аэропорту американского штата Кентукки.

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