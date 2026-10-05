Не влезай, убьет: что не дает НАТО пойти в наступление на Калининград

Не влезай, убьет: что не дает НАТО пойти в наступление на КалининградПо мере ухудшения ситуации для Украины и в связи с неспособностью переломить негативную для Киева динамику в прокси-войне против России НАТО все активнее пытается перейти к прямым военным угрозам в адрес РФ.
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Прибалтийские Моськи совсем сдурели. Нарываются получить по соплям.
Европейским придуркам всё равно что-нибыдь существенное необходимо зафендилить, чтобы поняли и заткнулись.