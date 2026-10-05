Не влезай, убьет: что не дает НАТО пойти в наступление на Калининград

Не влезай, убьет: что не дает НАТО пойти в наступление на КалининградПо мере ухудшения ситуации для Украины и в связи с неспособностью переломить негативную для Киева динамику в прокси-войне против России НАТО все активнее пытается перейти к прямым военным угрозам в адрес РФ.