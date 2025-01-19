Marvel Snap стал недоступен в США из-за запрета правительства на TikTok Marvel Snap, конку...

Marvel Snap стал недоступен в США из-за запрета правительства на TikTokMarvel Snap, конкурентная цифровая коллекционная карточная игра от разработчика Second Dinner, в настоящее время недоступна для игры в Соединенных Штатах.
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