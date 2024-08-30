Страна и люди
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Страна и люди

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Глава белгородского села пострадал от FPV-дрона при объезде территории

Глава белгородского села пострадал от FPV-дрона при объезде территории

В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

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