Китайская пресса сообщает о подготовке Россией последнего этапа СВО.К концу декабря 2023 года станут известны результаты подготовки России к финальному этапу спецоперации на Украины, и возможно, что совсем скоро это противостояние закончится.
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