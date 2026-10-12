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Аргументы недели

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Из-за сбоя Театр Поколений в Петербурге вторые сутки не может продавать билеты

Из-за сбоя Театр Поколений в Петербурге вторые сутки не может продавать билеты

Театр Поколений в Санкт-Петербурге столкнулся со сбоем в работе сервиса продажи билетов. Из-за технических неполадок сотрудники не могут отслеживать количество проданных мест и получать информацию о покупках через сайты партнеров.

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