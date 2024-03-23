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Индекс страх и жадности рынка криптовалют обновил минимумы месяца

Индикатор Crypto Fear & Greed Index опустился на отметку 73 пункта. Предыдущий минимум индекса, чьи растущие значения соответствуют жадности, а падение – страху криптовинвесторов, находился на уровне 74 пункта 20-го марта.

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