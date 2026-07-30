За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими

В 11-40 в Тейковском районе в деревне Новое Горяново на улице Комсомольская 31-летний водитель автомобиля «ЗА-53949А80ПК» совершил наезд на движущуюся 11-летнюю велосипедистку, которая с травмами доставлена в больницу.