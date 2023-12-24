Как музей-заповедник «Судакская крепость» будет развлекать гостей в новогодние праздники

Музей-заповедник «Судакская крепость», объединяющий генуэзское оборонительное сооружение на горе Крепостной и исторический музей, подготовил для своих посетителей программу на новогодние и рождественские праздники.
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