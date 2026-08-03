Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Эффект прачечной на СВО провалился": Богач решил воспользоваться схемой опальных чиновников, но всё пошло не по плану

"Эффект прачечной на СВО провалился": Богач решил воспользоваться схемой опальных чиновников, но всё пошло не по плану

Автор: Сергей Иванов Константин Пономарёв, уже отбывающий срок и обвиняемый в хищении векселей на миллиард, попытался купить билет на свободу с помощью взятки и военного контракта.

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Комментарии
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Андрей М
Вопрос! А в реальности сколько ему дадут? И дадут ли вообще?
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1 м.