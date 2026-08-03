"Эффект прачечной на СВО провалился": Богач решил воспользоваться схемой опальных чиновников, но всё пошло не по плану

Автор: Сергей Иванов Константин Пономарёв, уже отбывающий срок и обвиняемый в хищении векселей на миллиард, попытался купить билет на свободу с помощью взятки и военного контракта.
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