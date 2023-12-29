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Царьград

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Блогер Дава из Новосибирска снялся в новогоднем выпуске "Однажды в России"

Блогер Дава из Новосибирска снялся в новогоднем выпуске "Однажды в России"

Новосибирец Давид Манукян станцует для телезрителей в миниатюре с юмористами.Уроженец Новосибирска Дава (настоящее имя – Давид Манукян), известный как блогер и шоумен, принял участие в съёмках новогоднего выпуска "Однажды в России".

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