Блогер Дава из Новосибирска снялся в новогоднем выпуске "Однажды в России"

Новосибирец Давид Манукян станцует для телезрителей в миниатюре с юмористами.Уроженец Новосибирска Дава (настоящее имя – Давид Манукян), известный как блогер и шоумен, принял участие в съёмках новогоднего выпуска "Однажды в России".
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