Действующие главы регионов вышли в лидеры в субъектах, где состоялись выборы

Единый день голосования завершился в России 8 сентября. Итоги обработки первых протоколов показали, что действующие главы субъектов вышли в лидеры во всех субъектах, где прошли выборы, сообщили «Известия».
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