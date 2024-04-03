Судить или ликвидировать

Люблю такие совпадения. Вчера дорогой наш Димитрий-Принудитель, чьи посты все все добрые русские люди используют как таблетки против уныния, написал у себя в телеграмме следующее: "При получении достаточных доказательств, что за терактом стояла мразь типа азова, буданова или зеленского, их, конечно, не будут судить в каком-нибудь вонючем МУСе.