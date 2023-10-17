Украинские СМИ подтвердили информацию о смерти Сергея Сивохо

Ранее информацию об уходе Сивохо из жизни опровергали, но отмечалось, что он в очень тяжелом состоянии Украинский телеведущий и бывший креативный продюсер студии "Квартал 95" скончался на 55-м году жизни.
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