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Украинские СМИ подтвердили информацию о смерти Сергея Сивохо

Украинские СМИ подтвердили информацию о смерти Сергея Сивохо

Ранее информацию об уходе Сивохо из жизни опровергали, но отмечалось, что он в очень тяжелом состоянии Украинский телеведущий и бывший креативный продюсер студии "Квартал 95" скончался на 55-м году жизни.

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