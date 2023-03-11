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Рэпер Гуф забрал у жены паспорт и не пускал ее в Москву

Рэпер Гуф забрал у жены паспорт и не пускал ее в Москву

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) на протяжении нескольких дней публикует в соцсетях странные видео. На них звезда ругается матом, отдыхает в компании женщин и употребляет алкогольные напитки.

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