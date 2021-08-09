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Оперативники пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков в Перми

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД задержали 38-летнего пермяка, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

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