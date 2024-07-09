Госдума поддержит проект о выдворении мигрантов еще по 20 статьям КоАП

АНГЕЛ АНГЕЛ

Давайте сначала увидим реально принятый закон, а пока все это бла бла бла... Могут поддержать, а могут и нет... Пока реальных результатов нет с пришлыми... Выдворили около 3 тыс.чел. въехало более 3 мил. чел. это что за наведение порядка и борьба с нелегалами и беспределом пришлых...