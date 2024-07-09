Государственная дума поддержит законопроект о выдворении мигрантов из страны за правонарушения еще по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях, написал в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума поддержит проект о выдворении мигрантов еще по 20 статьям КоАП
Комментарии
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Юрий анин
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16 час.
Юрий анин
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16 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Давайте сначала увидим реально принятый закон, а пока все это бла бла бла... Могут поддержать, а могут и нет... Пока реальных результатов нет с пришлыми... Выдворили около 3 тыс.чел. въехало более 3 мил. чел. это что за наведение порядка и борьба с нелегалами и беспределом пришлых...
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16 час.
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