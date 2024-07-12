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Петербургский дневник

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«Теплосеть» завершила отладку инженерных систем на станции метро «Чернышевская»

«Теплосеть» завершила отладку инженерных систем на станции метро «Чернышевская»

Обновленный пункт оснащен датчиками погодного регулирования, которые автоматически настраивают температуру в помещениях Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили отладку инженерных систем обновленной станции метро «Чернышевская».

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