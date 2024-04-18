Леонардо Ди Каприо сыграет Фрэнка Синатру в новом фильме Мартина Скорсезе

В картине также примет участие Дженнифер Лоуренс. «Волк с Уолл-стрит», 2013 кадр из фильмаРежиссер Мартин Скорсезе и лауреат «Оскара» Леонардо Ди Каприо нашли для себя новый проект — это будет биографическая драма про легендарного американского музыканта и актера Фрэнка Синатру, который ушел из жизни в 1998 году.
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