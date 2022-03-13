Бабаев о выкупе Языджи: «ЦСКА не отказался бы. От позиции игрока многое зависит»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев оценил вероятность выкупа Юсуфа Языджи. Турецкий хавбек выступает за армейцев на правах аренды, он принадлежит «Лиллю».

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