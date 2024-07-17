ТАСС: Разбившийся в Подмосковье Superjet 100 не совершал облёт после ТО Пассажирский самолёт Superjet 100, который рухнул в Подмосковье, предварительно, не производил обязательный облёт после того, как прошёл заводское техобслуживание, пишет ТАСС со ссылкой на источники в авиационной среде.
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