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ТАСС: Разбившийся в Подмосковье Superjet 100 не совершал облёт после ТО

ТАСС: Разбившийся в Подмосковье Superjet 100 не совершал облёт после ТО Пассажирский самолёт Superjet 100, который рухнул в Подмосковье, предварительно, не производил обязательный облёт после того, как прошёл заводское техобслуживание, пишет ТАСС со ссылкой на источники в авиационной среде.

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