В некоторых случаях судебный пристав пойдёт должнику навстречу adminПосле получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства, у него есть всего лишь 5 дней на добровольное исполнение требования судебного пристава, то есть на полное погашение долга.
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