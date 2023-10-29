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Региональная Юридическая Служба

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В некоторых случаях судебный пристав пойдёт должнику навстречу

В некоторых случаях судебный пристав пойдёт должнику навстречу

В некоторых случаях судебный пристав пойдёт должнику навстречу adminПосле получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства, у него есть всего лишь 5 дней на добровольное исполнение требования судебного пристава, то есть на полное погашение долга.

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