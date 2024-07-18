Маск попросил Шольца прокомментировать заявление комика о покушении на Трампа

Американский предприниматель Илон Маск попросил канцлера Германии Олафа Шольца прокомментировать высказывания немецкого комика, который поддержал покушение на экс-президента США Дональда Трампа и говорил о возможной смерти самого Маска.
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