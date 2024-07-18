Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    Азиаты никогда "по одиночке" в драку не вступают. Они ходят стаей и нападают стаей. У каждого из них палки и ножи... ...В Самаре задержал...
  • Неизвестно Неизвестно
    Они трудолюбивые, воспитанные, берутся за любую работу, если не агрессивные, то очень даже положительное отношение, н...ВЦИОМ: 81% гражда...
  • Романченко Алексей
    Пусть обучаются и живут у себя.В Таджикистане на...

Маск попросил Шольца прокомментировать заявление комика о покушении на Трампа

Маск попросил Шольца прокомментировать заявление комика о покушении на Трампа

Американский предприниматель Илон Маск попросил канцлера Германии Олафа Шольца прокомментировать высказывания немецкого комика, который поддержал покушение на экс-президента США Дональда Трампа и говорил о возможной смерти самого Маска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх