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Что случилось ночью, 1 мая 2025 года

Что случилось ночью, 1 мая 2025 года

Вашингтон и Киев подписали Украины. О заключении сделки официально уведомил Минфин США. Сделка демонстрирует РФ долгосрочную приверженность США мирному процессу, в центре которого "свободная и суверенная Украина в долгосрочной перспективе", заявил министр финансов США Скотт Бессент.

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