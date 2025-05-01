Вашингтон и Киев подписали Украины. О заключении сделки официально уведомил Минфин США. Сделка демонстрирует РФ долгосрочную приверженность США мирному процессу, в центре которого "свободная и суверенная Украина в долгосрочной перспективе", заявил министр финансов США Скотт Бессент.