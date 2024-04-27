Кому повысят пенсии в мае – рассказывает экономист

###abc-test="news_digits2_inc021_page_core"###С 1 мая повысят пенсии работникам угольной промышленности, летчикам гражданской авиации, россиянам, которым в мае исполнилось 80 лет, и тем, кому была присвоена первая группа инвалидности.
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