Взрыв возле Черкасс: на Украине вновь объявлена всеобщая воздушная тревога

Взрыв произошел неподалеку от Черкасс, когда по всей Украине была объявлена воздушная тревога. С октября 2022 года, после инцидента на Крымском мосту, удары по украинской инфраструктуре со стороны ВС России стали регулярными.
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