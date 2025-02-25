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Взрыв возле Черкасс: на Украине вновь объявлена всеобщая воздушная тревога

Взрыв возле Черкасс: на Украине вновь объявлена всеобщая воздушная тревога

Взрыв произошел неподалеку от Черкасс, когда по всей Украине была объявлена воздушная тревога. С октября 2022 года, после инцидента на Крымском мосту, удары по украинской инфраструктуре со стороны ВС России стали регулярными.

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