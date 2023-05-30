Появились некоторые подробности утренней атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

Утренняя атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье не ограничилась несколькими дронами, врезавшимися в высотные дома, по информации на данный момент, всего в налете на столицу участвовало около 25 беспилотных летательных аппаратов.
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