Колыма станет первым регионом, где пройдет Всероссийский телефестиваль «Русский Север»

Фестиваль видеоработ на северную тематику состоится в Магадане 24-25 мая. Он проводится с целью привлечь широкое внимание к Северу, его жителям и культуре коренных народов, истории освоения, современным достижениям и защите природы.
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